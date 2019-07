Daniella Chávez responde a Marco Antonio Figueroa: “Está más pendiente del Twitter que de jugar bien”

El entrenador de O’Higgins de Rancagua, Marco Antonio Figueroa, no tuvo reparos en criticar a la prensa por sus malos resultados obtenidos en el “Capo de Provincia” y es más, también tuvo palabras para la modelo Daniella Chavez, a quién invitó a asistir al Monasterio Celeste pero con “ropa”.

“Hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice que todas las veces que el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol. Pero, como ella, son muchos los que no saben lo que es estar en una cancha de fútbol y estar horas trabajando, luchando con el clima. No es fácil ser director técnico”, fue lo que dijo el “Fantasma” en la conferencia de prensa este martes.

Este último comentario molestó a la exconejita Playboy, quien a través de sus redes sociales se descargó con todo contra el DT del club de sus amores.

“El señor Figueroa se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo (pero que fuera vestida) a enseñarles cuánto sé de fútbol. Es una vergüenza como se expresa y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien”, lanzó la modelo.

Pero no quedó ahí, ya que, en un segundo mensaje, Chávez remató: “disculpa si doy mi parecer de las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticias por buscar polémicas. Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor”.