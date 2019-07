Pizzi:"Me dolió y no fue nada agradable ganarle esa final a Argentina con Chile"

Han pasado más de un año y medio desde que Juan Antonio Pizzi dejó la banca de la Selección chilena tras el fracaso de no clasificar al Mundial de Rusia 2018, y el técnico santafesino, nuevo DT de San Lorenzo de Almagro sigue recordando pasajes de su proceso con la Roja.

Si la semana pasada “Macanudo” rememoró la final perdida en la Copa Confederaciones de Alemania al quitarle responsabilidad a Marcelo Díaz en el gol de la derrota, ahora lo hizo con la Copa centenario 2016 que le ganó a Argentina para que el combinado criollo consiguiera el bicampeonato de América.

“Más que ganarle a Messi, me dolió y no fue agradable bajo ningún punto de vista ganarle una final a Argentina. Yo soy argentino, tengo mucha pasión por el fútbol, la selección y nuestro país. Yo quiero que en todo gane Argentina: básquet, rugby y en lo que sea“, confesó el adiestrador a Super Deportivo Radio por Villa Trinidad.

“Lamentablemente me tocó ese partido y yo, en el lugar que tuve, hice todo lo posible para ganar ese partido como entrenador de Chile. No fue una situación agradable tener que ganarle a Argentina“, añadió.

Por último, agregó: “La verdad que en ese momento uno no toma dimensión del daño y el dolor que le causa a su rival. Messi ha ganado mucho más de lo que ha perdido. No creo que haya sido un inconveniente eso. Lo que sí me llamó la atención, cuando él amagó o manifestó que había sido su último partido con la selección y la verdad es que dije ¡No! no puede ser que por este partido deje de representar a la selección argentina”.

Aton Chile