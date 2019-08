La escalofriante patada que recibió jugador en plena Copa Libertadores

Esta semana comenzó la fase decisiva de la Copa Libertadores 2019, donde los equipos chilenos ya no están presentes en el certamen continental.

A pesar de lo mencionado, los futbolistas del continente se han encargado de devolverle la fricción a la copa. La pierna fuerte y el “guapeo”, ha hecho que a más de alguno se le vayan los estribos y sean expulsados.

Eso ocurrió en el duelo entre Emelec de Ecuador y Flamengo de Brasil, cotejo que se disputó en la ciudad de Guayaquil, cuando el defensor Leandro Vega trató de arrebatarle el balón a Rafinha, pero no lo logró y le propinó un zapatazo en plena cara.

La situación no pasó mayores. El excompañero de Arturo Vidal en el Bayern Munich se recuperó, pero no pudo evitar la caída por 2-0 del “Fla” ante los ecuatorianos.

Revisa la criminal jugada:

EXPULSO O LEANDRO VEGA!

❌

Depois de acertar um pontapé no rosto do Rafinha, o defensor do Emelec recebe o cartão vermelho! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/tTBGrmHBLi

— Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) July 25, 2019