Nicolás Oroz: "Herrera quiere jugar y lo hace saber, pero el titular es De Paul"

usto en la semana donde se preparan para debutar en la segunda rueda del Campeonato Nacional, este sábado ante Palestino, en Universidad de Chile han tenido que lidiar con el conflicto entre Johnny Herrera y el técnico Alfredo Arias por la pérdida de la titularidad del portero.

Uno de los que se refirió a la complicada situación del golero fue el volante argentino Nicolás Oroz en la conferencia de prensa de este jueves.

“Debe ser difícil para Johnny después de tantos años defendiendo un arco y con todo lo que ha logrado. No lo veo tan extraña la situación, a muchos jugadores les pasa, por el nivel o porque el que está en tu lugar lo está haciendo mejor. Es normal en el fútbol que cualquier jugador quiere estar, y Johnny lo hace saber. Pero bueno, el titular hoy es ‘Tuto’ (Fernando de Paul). Si le toca jugar a Johnny lo apoyaremos, tal como lo hacemos con el ‘Tuto’. Es decisión del técnico”, reconoció el ex O´Higgins .

“Me ha tocado vivir esa situación y si me pongo en su lugar, no debe ser fácil. No he hablado de ello con él, prefiero hablar de otros temas como que está haciendo un buen papel, siendo importante y haciendo bien las cosas. Nos salvó un par de veces el otro día y estamos todos muy felices por él. Tanto a él como a Johnny al que esté en el arco, lo apoyaremos”, añadió.

Además, aclaró que “el vestuario está muy bien, en ningún momento se sintió ningún malestar ni nada por el estilo. La manera de trabajar siempre ha sido muy buena, desde que volvimos de las vacaciones que el vestuario es alegría y un buen ambiente como se tiene que dar”.

Sobre el cotejo ante Palestino, el trasandino sostuvo: “Es una linda prueba para nosotros. Si bien tuvimos buenos resultados que nos levantan la confianza, para nosotros arranca hoy otra parte, y queremos dar otra cara. Qué mejor que hacerlo ante un gran rival y que sabe a lo que juega. Si bien tienen ausencias, saben a lo que juegan”.

“Sea la competencia que sea, nuestra obligación es la misma. Si bien tuvimos buenos resultados en Copa Chile, estamos en deuda en el torneo. Por suerte nos ha acompañado los resultados para ir levantando, así que la confianza es muy buena para el primer partido de la reanudación del torneo”, completó.