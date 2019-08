Suazo habló sobre salida de Orión y negó problemas entre plantel y Mario Salas

La sorpresiva salida de Agustín Orión de Colo Colo sigue generando reacciones en el plantel del Cacique. El jueves el técnico Mario Salas no quiso profundizar sobre la partida del experimentado portero ante los rumores sobre un supuesto quiebre entre ambos.

Este viernes, en tanto, el volante Gabriel Suazo explicó cómo se enteró de la decisión del golero y entregó más detalles sobre esa situación.

“Fue una salida sorpresiva. No tenía conocimiento de aquello y le mandé un mensaje dándole gracias por lo que me ayudó. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Iba camino hacia la casa cuando supe lo de Agustín. El plantel le agradece lo que él hizo por el equipo. Nos tomó por sorpresa y todos no pudimos asistir a la conferencia de despedida. Si hubiera sabido, también habría venido”, reconoció el volante en conferencia de prensa.

Además, agregó: “No se ha hablado el tema en el camarín. Sí se cerró la salida de Agustín y Esteban (Paredes) entregó claramante cuál fue su posición respecto (…) Si conocieran a los referentes, se darían cuenta de que es un camarín muy lindo. Hay jugadores con gran experiencia y recorrido. Uno aprende y mejora cada día. Siempre están dando una palabra y un consejo. Me río mucho cada día. Es una felicidad poder estar aquí”.

Consultado a si existen problemas en el plantel con el “Comandante”, dijo: “Siempre se especula en torno a Colo Colo. Antes con (Pablo) Guede se dijo que había problemas. Nosotros estamos muy bien con Mario, trabajando duro y pensando en el partido contra Everton. Mario tiene distintas conversaciones con nosotros. Siempre está hablando con todo el grupo. Vemos videos y hablamos. Está en un contacto continuo con los jugadores”.

Por último, Suazo comentó: “Esperamos que no ocurra lo que nos pasaba en los primeros tiempos, pues nos llegaban fácil a nuestro arco. Demostramos que hemos mejorado en ese aspecto en la Copa Chile. Queremos ser un equipo que vaya hacia el frente y que no entre dormido, pues así podemos trabajar de mejor forma el partido”.