Bárbara Riveros por su sorpresivo quinto lugar: "Este es el nivel que tenía. No era mi prioridad los Juegos"

Bárbara Riveros era una de las grandes garantías nacionales en los Juegos Panamericanos de Lima. Sin embargo, la atleta nacional no llegó con la misma idea y explicó su sorpresivo, para muchos, quinto lugar en la prueba de triatlón.

La destacada deportista chilena arribaba a Perú para defender el oro obtenido en Toronto 2019, pero tenía claro que su nivel no estaba para adjudicarse una nueva presea dorada.

Al finalizar la disciplina, “Chika” se sinceró y no tuvo rodeos para admitir que la competición no prevalecía en su calendario anual.

“Una tiene que ser realista con su sueño y a lo que viene. Este es el nivel que tenía. No era mi prioridad los Juegos. Vengo acá a representar a mi país, porque no me da puntos o cupos olímpicos. Me sacó de mi preparación y planificación”, afirmó.

Además, agregó claramente: “Me gusta ser leal a mi entrenamiento y si era por mí, no hubiese venido, pero vine a correr por Chile”.

En la misma línea, aseguró que no llegó en las mejores condiciones: “No llegue fuerte. Tengo otros sueños, ya cumplí una medalla panamericana y uno tiene que ser super leal y consciente en el siguiente paso, no quedar en el mismo peldaño”.

Sobre la exigencia de la ruta, Riveros comentó: “Fue una carrera dura para mí. El agua estaba helada. No he competido hace tres o cuatro meses y me costó entrar en ritmo. Es lo que había. Debo cuidarme. ¿Los Juegos Olímpicos de Tokio? Será difícil para mí. Me falta ritmo de competencia y sanarme totalmente”.