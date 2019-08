Martín Liberman y Jorge Sampaoli: “Qué raro que salga campeón en todos lados menos en Argentina”

El entrenador argentino, Jorge Sampaoli, sigue dando que hablar al otro lado de la cordillera. El casildense ha tenido una perfecta campaña con el Santos de Brasil, con el que se encuentra primero en el Brasileirao y esto ha provocado grandes especulaciones sobre su paso por la albiceleste.

Resulta que el periodista Martín Liberman, salió a defender al ex entrenador de la Roja, quien comparó la trayectoria que ha tenido en su carrera con su fugaz paso por el seleccionado argentino.

“¿No será que los nuestros no lo dejaron hacer nada? Silencio, vamos a jugar así. Qué raro que al tipo le va bien en todos lados, que sea campeón en todos lados, menos en Argentina”, dijo.

“Le fue bien en Sevilla, en Chile, en Perú, en Ecuador y en todo el mundo menos la Argentina, porque estaban los muchachos, que no lo dejaron laburar, ¿pobre tipo, no?”, agregó.

Pero esto no fue todo, ya que Liberman reflexionó sobre cómo tomó el Santos y en la posición en la que se encuentra en Brasil. “No le compraron un jugador, le vendieron seis, prometieron diez jugadores y no llegó ninguno. Pero es un burro Sampaoli, Es un burro”.

“En Argentina parecía un tonto. Empecemos a preguntarnos por qué: llega a un medio desconocido, a Brasil, y va primero con un equipo que lo está pasando mal económicamente”, cerró.