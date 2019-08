Daniela Seguel sufrió accidente de tránsito previo a duelo:"El auto quedó hecho mierda"

Daniela Seguel (254ª del ranking de la WTA) ya comienza a ilusionarse con la posibilidad de pelear por una medalla en el tenis femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con su arrolladora nueva victoria, esta vez frente a la colombiana María Herazo (418ª) por 6-2 y 6-1, la chilena avanzó a cuartos de final y quedó a una ronda de la lucha por preseas.

Pero lo de la “Pantera” fue aún más notable considerando que se repuso a un accidente de tránsito que sufrió cuando se dirigía al court central de Lima, y que retasó su trayecto, según confesó la propia primera raqueta nacional.

“Nos demoramos una hora, a veces una hora y cuarto en llegar desde la Villa Olímpica. Tuvimos el problema de un choque, que no fue nada grave pero obviamente incómoda o no es bueno“, dijo la nacional una vez terminado el cotejo.

“Yo venía durmiendo, me quedo dormida en todos los viajes. Y vi después cuando el auto estaba hecho mierda, con las ruedas pinchadas, vidrios rotos. Yo sentí el impacto no más y me desperté con el ruido. Estuvimos parados unos 20 minutos, hasta que llegara la Policía. Ahí esperamos pero bueno, no es un gusto despertar así”, añadió.

En busca de la semifinal, y la lucha por las medallas, Seguel se enfrentará a la ganadora de la llave entre la mexicana Marcela Zacarías (505ª) y la estadounidense Caroline Dolehide (261ª), cuarta sembrada.