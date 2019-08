Defensa de Colo Colo se muere por jugar por la Roja y negó división en plantel albo

Matías Zaldivia lleva ya tres años en Chile y debido a sus buenas actuaciones en la zaga de Colo Colo, el defensa argentino ha comenzado a ser postulado como una opción para la Roja una vez que se nacionalice.

Y esa idea cada vez le gusta más al ex Arsenal de Sarandí, quien hace unas semanas renovó contrato con el Cacique hasta el año 2022.

“Si me tocará alguna vez poder jugar en la Selección chilena sería hermoso“, confesó el defensor al programa Más Allá del Fútbol de DirecTV.

Además, se refirió a la sorpresiva partida del experimentado arquero argentino Agustín Orión: “La salida de Orión nos tocó mucho. Era un jugador muy importante para el grupo. Una salida de esa magnitud te golpea. Quisimos estar en modo de apoyo. Es nuestro amigo. No fue ningún mensaje para el técnico”.

En la misma línea, descartó alguna división en el plantel albo: “Hay grupos como en todos lados. El vestuario no está dividido. Yo he estado en camarines divididos y este no está ni cerca de serlo”.

Por último, sobre la pelea por el título con Universidad Católica, Zaldivia sostuvo: “No salir campeón con Colo Colo es un fracaso. Queremos ser campeones de la Copa Chile y el torneo nacional, y jugar nuevamente la Copa Libertadores. Vamos por todo”.