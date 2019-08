Everton de Viña del Mar anunció a Lawrence Vigouroux como su nuevo portero

Everton de Viña del Mar sorprendió a todos este miércoles, luego de oficializar el fichaje del arquero chileno-británico Lawrence Vigouroux, quien llega al cuadro de la Quinta Región tras defender al Waterford de Irlanda.

El portero de 25 cumplirá su sueño de jugar en el fútbol chileno, luego de defender las camisetas del Swindon Towm de Inglaterra, Liverpool y el Hyde United.

Cabe señalar que Vigouroux es de origen jamaiquino y tiene la nacionalidad inglesa, pero su papá es chileno y por ese motivo siempre ha defendido la camiseta nacional, que incluso le permitió ser convocado por Reinaldo Rueda en la Roja.

Revisa la presentación del portero:

Hey, @LawrenceV93! Welcome to your new home!

🇨🇱

😎

🔥

¡Con el Oro y Cielo en el corazón! #VamosEverton

💙

💛

💙

pic.twitter.com/Qh2UOcYalQ

— Everton de Viña (@evertonsadp) July 31, 2019