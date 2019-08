Lorenzo Reyes se proyecta en la Roja: “Solo depende de mí jugar en la selección”

Información de Nicolas Muñoz

El volante chileno de Atlas de México, Lorenzo Reyes, volvió a los entrenamientos luego de una dura ruptura del tendón de Aquiles en enero que lo dejó fuera de toda competencia y de la Roja que disputó la Copa América en Brasil.

En ese sentido, el “Lolo” conversó con Deportes en Agricultura, donde aseguró que quiere retomar su nivel en el club azteca y que solo depende de él volver al seleccionado nacional de cara a las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

“La verdad que creo que puedo estar en las Eliminatorias, ser llamado a la selección, solo depende de mí estar ahí. Puedo aportar intensidad, salir siempre jugando y lo importante también, es integrarse bien a un grupo que ya lleva tiempo juntos”, aseguró.

Sobre su relación con el DT del “Equipo de Todos”, Reinaldo Rueda, el exjugador de Universidad de Chile aseguró que “conversé mucho con él, cuando me lesioné él se preocupó mucho por mí. Es de esas personas que se preocupa mucho de lo futbolístico y de la persona, la familia y como me sentía, le agradezco mucho”.

Respecto a sí algún jugador del cuadro nacional lo llamó, Lorenzo Reyes, dijo a Deportes en Agricultura que “muchos compañeros me mandaron mensajes para que estuviera tranquilo, desde el cuerpo técnico, dirigentes y estoy muy agradecido en ese sentido”

Otra de las cosas que conversó el “Lolo” fue sobre qué es lo que le depara el futuro y cómo retomará su nivel. “Siempre me he proyectado para ser cada día mejor, siento que esa mentalidad me ha llevado a estar donde estoy y ahora, después de mi lesión mi meta es retomar el nivel que tenía, ya que estaba en un muy buen momento en Atlas”.