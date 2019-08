Claudio Bravo regala casas a los afectados por incendio en Salta Olga

Fue en el enero del año 2017 cuando Chile fue testigo del devastador incendio que arrasó con más de un millón de hectáreas entre la Región de Valparaíso y la Araucanía.

El pueblo de Santa Olga, ubicado en la Región del Maule fue destruido por el fuego, y diversas familias se quedaron sin un hogar debido a que los incendios consumieron por completo sus casas.

Debido a esto, el arquero del Manchester City Claudio Bravo se comprometió a regalarle nuevas casas a las familias afectadas y lo cumplió.

Bravo donó cuatro casas a familias que fueron afectadas por el incendio en Santa Olga, tras conmoverse con la historia del niño que había perdido todo en ese entonces.

“Entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y, además, una casa”, expresó Miguel Millanguir según consignó La Cuarta.

Debido a esto la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, se dirigió hasta el lugar para observar en primera persona el daño que se había producido.

“El gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos”, siguió comentando Miguel.

Cabe mencionar que luego del devastador incendio, desde el Ministerio de Vivienda expresaron que fue positiva la alianza del Estado con benefactores particulares.