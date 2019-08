"Me llevo los mejores recuerdos": La sentida despedida de Alfonso Parot de Rosario Central

Alfonso Parot puso fin a su estadía en Rosario Central. El defensa chileno viajará este viernes a Santiago para sellar el sábado su fichaje en Universidad Católica, con los exámenes de rigor y estampando su firma, según confirmó el propio cuadro cruzado el jueves en sus redes sociales.

Pero antes de dejar suelo trasandino, el lateral izquierdo se despidió de los hinchas y del conjunto “canalla”, con el que conquistó el título de la Copa Argentina 2018.

“Les agradezco por estos dos años, la pasé muy bien. Me divertí y aprendí mucho, me voy muy contento. Quiero agradecerle al club, a toda la gente que lo compone, es una institución muy linda y grande, de la cual me llevo los mejores recuerdos“, expresó el “Poncho” en un emotivo video publicado por el equipo rosarino.

“Todo ciclo tiene su inicio y su fin, y este es el fin del chileno. Uno nunca sabe lo que depara el futuro así que es un hasta pronto, ya veremos qué pasa más adelante, pero por ahora este ciclo llega a su fin. Me llevo lo mejor de las personas que conocí acá, un fuerte abrazo y mucho éxito en lo que se venga”, cerró el nacional.

Cabe señalar que Alfonso Parot llegará en la noche de este viernes a Santiago para estampar su firma en Universidad Católica.

Revisa sus declaraciones: