Goldberg sobre Alfredo Arias: "Hay posibilidades de un cambio"

Rodrigo Godlberg no ocultó su frustración después de la escueta igualdad entre la Universidad de Chile y Audax Italiano que no le permite a los azules alejar completamente el peligro del descenso. Por ello, una vez finalizado el partido, el director deportivo de la U adelantó que habrá una reunión para ver la continuidad de Alfredo Arias.

“Vamos a evaluar a Alfredo (Arias) como lo hacemos todas las semanas, todos estamos en constante evaluación, pero es posible que exista un cambio, pero dependerá de esa evaluación de estos días. Los resultados nos marcan”, explicó Goldberg.

El ex futbolista agregó: “Las evaluaciones las haremos en frío, ahora estamos con la cabeza caliente y tomar decisiones así no es conveniente. Estamos muy tristes. Si me preguntas hoy día. Alfredo Arias sigue siendo nuestro DT. Él está igual o más triste que nosotros”.

Por otro lado, “Polaco” se refirió a un posible plan B: “Nosotros tenemos la obligación de estar mirando jugadores y técnicos siempre. Tenemos una carpeta independiente de los futbolistas y el técnico que esté en el plantel”.

Finalmente, el directivo aseguró que esperar asegurar un tercer refuerzo para la tienda estudiantil: “Ojalá podamos cerrarlo la próxima semana”.

ATON Chile – P.C.