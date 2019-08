Jarry tras oro junto a Guarachi: "Estoy feliz, cantar el himno es lo más lindo"

De dulce y agraz fue la participación de Nicolás Jarry en los Panamericanos de Lima 2019. Pese a que el chileno llegó a la capital peruana como uno de los favoritos a obtener la medalla en singles, finalmente fue en dobles mixtos donde se alzó con la presea dorada junto a Alexa Guarachi.

Sobre su emoción, el “Príncipe” comentó: “Estoy realmente feliz, orgulloso de mí y de Alexa por la tremenda semana que tuvimos. Yo particularmente venía muy cansado de cuatro meses de gira, con la gran motivación de terminar esto dejando a mi país en lo más alto y lo pude lograr”.

“Fue una dura semana en la que no se pudo dar en el singles, pero di una rápida vuelta de página y jugamos muy bien los tres partidos, sobre todo hoy que era el más importante. Nos ayudamos mutuamente. Alexa tuvo un duro día y ella también pudo dar vuelta la página rápidamente. Cantar el himno es lo más lindo que hay”, agregó el nieto de Jaime Fillol.

Además, Jarry comentó su buena relación en cancha con Guarachi y complementó: “Tenemos buena química, los dos jugamos bien el dobles. Ayer ella me ayudó a mí, y hoy me tocó a mí. Eso es lo que hay que hacer cuando uno juega dobles y lo hicimos de buena manera”.

Quien no pudo celebrar fue Daniela Seguel. La “Pantera” se quebró y no pudo contener las lágrimas tras caer en el dobles femenino ya que no logró rescatar ningún podio en su participación en el certamen peruano, donde también jugó en el singles.

“Es lamentable que no haya sacado medalla y tengo mucha rabia. Tengo que estar más fina, tanto en el singles como en el dobles fallé pelotas en momentos clave del partido que hacen que cambie el panorama”, indicó frustrada la chilena.

ATON Chile – P.C.