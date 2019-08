Matías Rodríguez y salida de Arias: "Los jugadores somos los culpables de que se haya ido otro DT"

Han pasado dos días días desde que Universidad de Chile oficializó la salida de Alfredo Arias de la banca tras los malos resultados que mantienen a los azules en la zona de descenso, pero el entrenador uruguayo sigue siendo tema en el plantel estudiantil.

Este martes el capitán del equipo, Matías Rodríguez, se sumó a los lamentos por la desvinculación del DT charrúa y asumió que los jugadores tuvieron la responsabilidad en su partida.

“Lamentamos que se haya ido Alfredo Arias, por la clase de persona y lo que trabajaba. Lamentablemente los resultados no lo acompañaron. No estamos más tranquilos. Los jugadores somos los culpables de que se haya ido otro técnico. Hoy le tocó a Alfredo, y eso no nos gusta para nada. Son cosas que pasan en el fútbol”, reconoció el lateral en conferencia de prensa.

“Se tuvo que ir un cuerpo técnico que realmente era muy bueno y le deseamos lo mejor. Llegó un equipo nuevo, y tenemos que acoplarnos a ellos, y nosotros a ellos lo más rápido posible”, añadió.

Respecto a la llegada de Hernán Caputto como técnico interino, sostuvo: “Ojalá que salgamos del momento que estamos viviendo. Le daremos todas las facilidades al cuerpo técnico para que decidan. Él dejó bien claro que por sobre todo está la institución”.

“Los resultados van a terminar mandando. Ojalá que nos vaya bien y él tenga la posibilidad de dirigir el tiempo que sea necesario”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que Johnny Herrera recupere la titularidad en el arco en desmedro de Fernando de Paul, Rodríguez dijo: “Todos acá luchamos por un puesto. Tanto ‘Tuto’ como Herrera son arqueros de primer nivel, y ellos van a pelear el puesto. El técnico decidirá quién está mejor. Nosotros tenemos que estar con las decisiones del entrenador”.

Por último, sobre el duelo de este fin de semana ante Deportes Antofagasta, uno de los rivales directos de la U en la lucha por no descender, expresó: “Es muy importante ganar en casa. Estamos analizando y sabemos que será un partido apretadísimo, durísimo”.

Aton Chile