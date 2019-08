Mario Salas quiere la continuidad de Jorge Valdivia

Aton Chile

En las últimas horas, la continuidad de Jorge Valdivia, quien termina contrato en diciembre, y la falta de refuerzos han sido tema principal en Colo Colo, después de que el propio “Mago” hablara sobre estas situaciones en la conferencia de prensa del miércoles.

Y este jueves fue el turno del técnico delo Cacique, Mario Salas, quien se abrió a la chance de buscar un nuevo jugador para esta segunda parte de la temporada 2019, ante la baja de Carlos Carmona.

“La lesión de Carlos nos abrió la opción y nos cambió el escenario, ahora es distinto con lo que pasó con él. Obviamente es un tema que analizamos”, reconoció el estratego en esta jornada desde el estadio Monumental.

Además, el “Comandante” admitió que el volante chileno-argentino Leonardo Gil, quien milita en Rosario Central, es opción: “Estamos viendo opciones en el mediocampo, de cómo algunos jugadores se sientan o cómo se adaptan a ese puesto, tampoco podemos poner a cualquiera. (Gil) es una opción. Lo conozco, pero tenemos varias opciones”.

Respecto a la renovación de Valdivia, quien culmina contra con los albos en diciembre, Salas sotuvo: “Me encantaría tener a Valdivia en el plantel, que siguiera en Colo Colo. No he conversado con él. La renovación no es un tema que tenga que hablar con él. Estoy preocupado de otras cosas”.