Presidente de la Fedachi y medallas en el martillo: “Nuestros atletas tienen temple para competir”

Durante esta jornada los chilenos Gabriel Kehr y Humberto Mansilla lograron medallas de oro y plata, respectivamente, en el lanzamiento del martillo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Mientras que el fondista Carlos Díaz consiguió la medalla de bronce en una apretada final de la competencia continental.

En entrevista exclusiva con Deportes en Agricultura, el Presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, destacó los resultados de este jueves.”Está dentro de lo que esperábamos, la verdad es que uno nunca puede asegurar un oro o una plata o un bronce, pero la verdad es que son atletas de buen nivel (…) son todos de un muy buen nivel”, comenzó diciendo.

A esto agregó que “yo creo que los atletas de martillo sobretodo tienen temple para competir. Ya lo han demostrado en los mundiales, los panamericanos, y estamos muy contentos porque la Federación apostó con el directorio nuestro a los lanzamientos, no apostó a otra área, y respondió”.

“Invertimos mucho más en esta área. Tenemos entrenadores chilenos, hemos tenido campeones del mundo, con Claudio Romero dos veces, y son entrenadores chilenos, no hemos traído nadie de afuera”, siguió comentando el presidente de la Fedachi.

“Entonces estamos muy contentos de lo que está pasando, porque fue algo planificado y esperábamos estas dos medallas, no era oro y plata, pero esperábamos medalla y lo mismo con Carlos Díaz tiene la medalla. Tienen medallas, los que tenían que tener medallas“, manifestó.

Finalmente expresó que es positivo tener más de un atleta en una categoría: “Bueno eso es lo ideal, que pueda tener un grupo de atletas, no uno solo como ocurre la mayoría de las veces, como ha pasado que tenemos un solo atleta y se nos lesiona y después no tenemos más”.

“Bueno no sólo están ellos dos, son más de 20 martilleros que tiene un sólo entrenador que tiene Mario Saldías y yo creo que el mérito está puesto en él, el mérito es del entrenador, y de ellos que también se han sometido al trabajo que no ha sido fácil y siento que es un ejemplo que podemos hacer las cosas en Chile con gente de Chile, pero que tienen que asimilarse a no trabajar como trabajan la mayoría de los chilenos, hay que trabajar en serio“, concluyó.

Mientras que el entrenador Mario Saldías, quien fue técnico de los lanzadores del Centro de Entrenamiento Regional, comentó que se esperaban estos logros antes del campeonato: “Veníamos a eso, la verdad es que tenía yo mi pensamiento y mi corazón siempre en la medalla de oro y plata, pero esto se debe a un trabajo largo, yo le enseñé a lanzar a los chiquillos y los tengo de los 14 años conmigo en Temuco, yo soy chileno, esto es “Made in Temuco“, explicó.