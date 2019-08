RallyMobil: GP de Quillón se convierte en el primer gran evento deportivo de la región del Ñuble

View this post on Instagram

[ MOBIL1 es RallyMobil ] Culminó la etapa de día sábado y estos fueron los resultados de los ganadores por Categoría. El Campeonato RallyMobil está que arden y todo puede suceder 😵 . . R5 1º JORGE MARTÍNEZ / ALBERTO ÁLVAREZ 2º ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA + 10.1 S 3º BENJAMÍN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN + 39.5 S R3 1º EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE 2º IAN SIERLECKI / OSWALDO CARBONE + 01:39.9 S 3º MARIO HART / PABLO OLMOS + 01:52.5 S R2 1º LUIGI CONTÍN / FEDERICO RODRÍGUEZ 2º PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT + 52.7 S 3º EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA + 02:26.1S . #Mobil1 #RallyMobil #Copec #Coopertires #Elmercurio #Wrc #Lifeisarally #Mitsubishicl #Redbull #TVN #FoxSports #BioBioradio #MittaChile #CopecRallyMobil