Diego Valencia: "Si el fierro me pegaba 10 cm más cerca de la nuca, podía morir"

Ha pasado un mes y medio desde que Diego Valencia sufrió una fractura de cráneo en el complejo Raimundo Tupper. El delantero se repuso, volvió a entrenar y hoy será una alternativa para el partido que sostendrá Universidad Católica frente a Coquimbo Unido.

Una buena noticia para el jugador, quien tuvo que pasar una rehabilitación luego que un fierro caído del techo impactara en su cabeza durante un entrenamiento de la franja.

En conversación con La Tercera, el novel atacante recordó lo sucedido y contó cómo fue el trabajo de recuperación.

“Fue una ráfaga tan fuerte, que el fierro debe haber volado unos 30 o 40 metros hacia la cancha, justo donde estaba yo. Fue algo repentino (…) por instinto, alcancé a agacharme un poco y eso me ayudó a aguantar el golpe. Si me pillaba más parado, habría sido peor”, afirmó.

Inconsciente y ensangrentado fue derivado a la Clínica San Carlos de Apoquindo, recuperando el conocimiento cuando se encontraba en el sector de urgencias. Lo primero que consultó fue cuándo volvería a jugar, una pregunta que sorprendió a los médicos.

“Me chocó cuando un neurocirujano fue a la habitación y me dijo que si este fierro me pegaba 10 o 15 centímetros más cercano a la nuca podía haber muerto. Ahí le tomé el peso a lo que me había pasado”, confesó.

Posteriormente comenzó a trabajar con su puesta a punto y con un kinesiólogo para alistarse a volver a las canchas. “Ya llevo tres o cuatro días entrenando a la par. La otra semana estaré disponible de lleno y ya dependerá del cuerpo técnico”, aseguró Valencia, que fue citado por Gustavo Quinteros tras la lesión de Duvier Riascos y Sebastián Sáez.

A pesar de que se presupuestaba una recuperación de tres a cuatro meses, el jugador volvió a las prácticas en menos tiempo y con un casco protector. “Para cabecear necesito el casco. Tendré que estar un par de partidos con la protección. A medida que me vaya sintiendo seguro me la iré sacando, pero quiero respetar los plazos”, señaló.

“No tengo traumas. Estoy trabajando con los psicólogos. Lo hacemos para que me sienta seguro de que ya estoy en la recta final de mi recuperación, pero entrar a la cancha o al gimnasio no me provoca nada”, añadió.

Consignar que el duelo entre los cruzados y Coquimbo Unido está programado para esta tarde, a las 17:30 horas, en San Carlos de Apoquindo.

ATON Chile