Mario Salas: "Estamos estancados, no podemos ganar los partidos"

La derrota de Colo Colo a manos de O’Higgins en Rancagua puede dejar a los albos a 12 puntos de distancia de Católica. Con mucha autocrítica, el DT Mario Salas asumió culpas y con preocupación acusó un estancamiento en la situación del Cacique.

“No fue un buen partido de Colo Colo, no tuvimos herramientas al igual que el partido anterior y pasa entre el buen nivel de O’Higgins y porque nosotros no encontramos la llave de las ocasiones de gol. Me parece que incluso fueron menores que lo generado ante Curicó y es una situación que hay que trabajar para que no se repita”, comenzó explicando el “Comandante”.

Posteriormente, Salas comentó la expulsión de Jorge Valdivia: “Es una situación de la que no manejo muchos antecedentes más de lo que pude ver a 20 o 30 metros, la verdad es que la roja pudo ser algo que dijo Jorge. Conversaré mañana con él más tranquilo y hay que ver lo que el tribunal dice. De todas formas, Valdivia es único y en el tema futbolístico es mucho lo que nos puede dar”.

En su análisis del partido, el ex técnico de Sporting Cristal comentó: “Fuimos muy imprecisos en el último pase y debemos tener más calma, en ningún momento tuvimos el control del juego pese a tener más posesión del balón”.

Además, el estratega se tomó con preocupación la distancia con el líder UC: “Pienso que no es un paso hacia atrás. Pero no avanzamos, estamos estancados y no podemos abrir la puerta para ganar los partidos. En la cantidad de puntos que nos saca Católica es algo con lo que debemos convivir. Pero el tema no es de cuanto puntos nos sacan de ventaja, sino que es algo de nosotros a nivel individual y colectivo”.

Finalmente, el técnico realizó una autocrítica y agregó: “Sigo creyendo en lo que estamos haciendo y tengo muchas ganas de revertir esto. Somos un cuerpo técnico que trabaja bastante y en algo estamos fallando. Asumimos la responsabilidad por un lado y por el otro hay que mejorar el rendimiento individual, tal como dice esa frase cliché, ‘la responsabilidad es mía"”.

ATON Chile – P.C.