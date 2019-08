¡Otro oro más! Thomas Briceño le da el duodécimo oro a Chile en el judo

View this post on Instagram

¡GRITA EL ORO 🥇, CAMPEÓN 🇨🇱! Thomas Briceño logró el título en judo categoría -100 kilos tras derrotar en la final a Smith de Estados Unidos 🇺🇸 ¡YA SON 12 OROS PARA CHILE en @lima2019juegos 🇵🇪! #ChileCompite #RumboAl2023 #VamosTeamChile