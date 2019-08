Mario Salas: "Haciendo un gol por partido tendríamos cuatro puntos más"

Con la derrota ante O’Higgins, Colo Colo completó tres partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Nacional y se alejó a 10 puntos del líder Universidad Católica. Por eso, el técnico del Cacique, Mario Salas, realizó este miércoles una autocrítica sobre el bajo rendimiento que ha mostrado su equipo en las últimas fechas.

“Siento que es en nuestra organización ofensiva donde hay que hincar el diente. Haciendo un gol por partido tendríamos cuatro puntos más. Hay que perfeccionar eso. Siento que defensivamente hemos sido sólidos, nos llegan poco”, reconoció el DT de los albos en conferencia de prensa.

“Las fallas en generación y finiquito es compartida y tiene que ver con la toma de decisiones. No es que no hayamos tirado nunca al arco, sí lo hicimos, pero no fue la cantidad de veces a la que estamos acostumbrados”, añadió.

Eso sí, se mostró optimista con mejorar y con el arribo del argentino Iván Rossi: “Nos entregará salida clara, tiene un buen primer pase, muy buena técnica, es zurdo y sale hacia ambos lados. ¿Si estará el viernes? Lo estamos evaluando, decidiré mañana“.

Sobre las chances de sumar a Bryan Rabello y Leonardo Valencia, el “Comandante” sostuvo: “A Bryan lo conozco muy bien, aunque no he seguido su historia, lo último que supe de él es hace cinco años. Hemos visto videos actuales de él y de Leonardo Valencia. Ambos están dentro de las posibilidades. A lo mejor corre a su favor (de Valencia) el roce internacional, pero no me atrevo a decir nada más. Es un buen jugador”.

Otra de las cosas que abordó Salas fue el duro castigo de cuatro partidos que recibió Jorge Valdivia por los insultos al árbitro Ángelo Hermosilla: “Sería bueno apelar, seguimos pensando, en relación a otros casos, que es una sanción muy grande. Se aceptan y se valoran sus disculpas. Mi equipo lo veo con él, es un jugador que me encanta, siempre quiero contar con su presencia”.

“Con los precedentes que hay, como el caso de Ángelo (Henríquez), siento que los otros casos no se juzgan con la misma rigidez que con Jorge”, completó.

Aton Chile