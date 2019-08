Gallardo no citó a Díaz: "Todavía está en proceso de adaptación. Ni casa tiene".

Después de un fin de semana sin fútbol por las primarias presidenciales, la Superliga argentina vuelve a las acciones con el duelo entre River Plate y Racing Club como principal atractivo.

Este choque también interesa en nuestro país, ya que será un compromiso entre chilenos: Paulo Díaz por la Banda Sangre y Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena por la Academia. Sin embargo, Marcelo Gallardo confirmó que habrá que esperar para ver el debut del “Bombero”.

Durante la conferencia de prensa previa al cotejo, el entrenador millonario expresó que el defensor nacional estaría habilitado para jugar en las próximas horas, pero que no estará considerado frente al elenco de Avellaneda.

“No está en la lista de concentrados. En estos días se ha nivelado con las cargas de entrenamiento. No ha tenido una semana del todo normal. Hemos respetados los tiempos, de los cuales estuvo parado tras la Copa América. La semana que viene se sumará”, aseguró el “Muñeco”.

El adiestrador se refirió también a la lucha que tendrá el ex Palestino por un puesto en la titularidad: “Si no registrara a un jugador que llega a River para pelear un lugar, no lo pediría y no estaría en mis planes. Debe demostrarlo, pero hay momentos de adaptación. No todos los jugadores que vinieron han jugado rápidamente”.

“Paulo acaba de llegar y tiene diez días con nosotros, todavía está en proceso de adaptación. Ni casa tiene. Tiene que instalarse con su familia. Hay algunos jugadores que vienen y que, por necesidad, han jugado. Hay otros que tienen que saber las formas nuestras y el ritmo de entrenamientos”, profundizó.

M.C. / ATON Chile