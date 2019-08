Nicolás Guerra: "Necesitábamos ganar y eso nos dio un aire positivo en el camarín"

La victoria sobre Deportes Antofagasta dejó un poco de tranquilidad en Universidad de Chile. Aunque siguen peligrosamente en la parte baja de la tabla de posiciones, se alejaron a tres puntos de los puestos de descensos y preparan mantener esta diferencia en esta siguiente fecha.

Uno que se refirió a este importante triunfo fue el delantero Nicolás Guerra, quien se ha ganado un espacio en el equipo titular del Romántico Viajero. El joven jugador aseguró que necesitaban una victoria así.

“Era necesario ganar, más contra un equipo como Antofagasta, con quien peleamos abajo. Fue un partido que necesitábamos ganar y eso nos dio un aire positivo en el camarín. Nos preocupamos de nosotros y de querer sacar los puntos porque los necesitamos”, afirmó el atacante.

Además, agregó: “Cada semana la vivimos como una final. Con la llegada del nuevo ‘profe’, tratamos de recibir toda la ayuda para remar todos al mismo lado”.

Respecto al partido, Guerra señaló: “La concentración hasta el minuto final fue la clave, nos mantuvimos compactos, hubo organización, nadie se salió del plan del partido, corrimos todos por el compañero y marcamos la diferencia”.

Sobre su rendimiento individual, el seleccionado juvenil comentó: “El delantero siempre tiene que evaluarse en dos facetas: el juego y el gol. Tuve un par de chances y no las convertí. Estuvimos erráticos. En el juego siento que influí harto, cooperé, me moví mucho, apoyé y corrí la mayoría de las pelotas. Me sentí bien y conforme con mi rendimiento, pero con cosas que mejorar”.

ATON Chile