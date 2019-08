Felipe Peñaloza por acusación de doping: "Ahora nadie nos quiere auspiciar"

El ciclista Felipe Peñaloza se descargó. Pese a conseguir tres medallas en los Panamericanos de Lima 2019, el deportista admitió seguir afectado por la acusación recibida en la víspera de los juegos de consumir clonazepalm en Colombia junto a Antonio Cabrera.

Peñaloza explicó en Emol: “Pese a toda la mala onda, respondimos bien. Hasta ahora estoy con depresión. O no sé si es depresión, pero estoy desanimado porque encuentro que nos han atacado mucho aún habiendo ganado. Me desgasta. En el momento fue muy estresante y los deportistas dependemos en un 95% de la concentración y el poder de la mente. Me afectó mucho”.

“Yo dije: quiero correr, demostrar la calidad de ciclista que soy. Nos paramos de igual a igual frente a todo el mundo y logramos lo imposible. Ganarle a los estadounidenses era muy difícil y lo pudimos lograr con toda la garra y con todos los problemas que hubo. Fue espectacular, es la medalla más dura que me ha tocado vivir”, complementó al citado sitio web.

Finalmente, el medallista criticó a los medios de comunicación por la cobertura del tema y sentenció: “Fue un daño lo que nos hicieron los diarios y con nuestros abogados queremos hacer que paguen, porque mancharon una imagen antes de viajar, para que corriéramos mal. Ahora, que estamos buscando auspiciadores, vienen y nos lanzan otra nota. Nos perjudica, es complicado lo que estamos pasando ahora, porque queremos clasificar a los Juegos Olímpicos y no tenemos auspiciadores. Nadie nos quiere auspiciar. Tenemos un estrés tremendo”.