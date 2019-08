Hernán Caputto: "Me siento el entrenador de la U"

Después de la igualdad sin goles entre Universidad de Chile y Unión La Calera, el técnico los azules, Hernán Caputto, se refirió a la situación actual del equipo y descartó referirse a su continuidad en la banca estudiantil.

El análisis del partido del estratega fue el siguiente: “Creo que en el primer tiempo fuimos dominadores de juego, le cerramos las líneas a un muy buen equipo como Calera, y generamos las ocasiones más claras. En el segundo tiempo se inclinó la balanza a su favor, pero en el último cuarto supimos generar nosotros”.

Sobre el debut de Leonardo Fernández, Caputto señaló: “Entró de muy buena manera, en un momento muy difícil y de mucho tránsito, ayudó en la parte defensiva y además colaboró con dos ocasiones de gol”.

En relación a su continuidad, el DT aclaró: “Esa no es una pregunta para mí. Si está conversado, lo hemos hablado hace tiempo y durante estas semanas, y yo agradezco que me den la posibilidad de dirigir el equipo, me siento el entrenador de la U, doy mis herramientas y entrego mi capacidad”.

El ex DT de la Roja Sub 17 también sumó elogios para Fernando De Paul: “Fernando ha trabajado bien desde hace tiempo ya, me pone contento porque un penal siempre es determinante”.

“No comparto lo que siempre dicen del segundo tiempo, estar noventa minutos con intensidad y presión es difícil para cualquier equipo. Son cosas por trabajar, siempre sacar adelantes los partidos y la idea es sacar adelante lo que viene, que es el ‘clásico"”, finalizó.

ATON Chile – P.C.