Mario Salas: "Conozco a mucha gente de la barra de Colo Colo que no es delincuente"

Aton Chile

Mario Salas tenía muchos temas para responder en la conferencia de prensa de este jueves, como la supuesta división con los referentes de Colo Colo por la indisciplina de Iván Morales y las polémicas declaraciones del alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, de calificar como “delincuentes” a la Garra Blanca como argumento para rechazar que el partido de este sábado ante Palestino se juegue en esa comuna.

Sin embargo, el técnico del Cacique no quiso referirse sobre el caso del atacante al expresar: “no voy a hablar de supuestos”. Eso sí, le respondió a la autoridad comunal.

“Nunca es bueno estigmatizar sobre un grupo de personas. La barra de Colo Colo, sobre todo con la ley de violencia, nos invita a creer que no es así. Conozco a mucha gente de la barra que no es delincuente. No tiene validez lo que dijo el alcalde”, reconoció el “Comandante” desde el reducto de Macul.

Sobre el hecho de que el cotejo finalmente se dispute en La Cisterna, tras la autorización de la intendencia Metropolitana, el DT sostuvo: “Me gusta la idea de respetar la localía, me gusta ese concepto, porque en otros años hemos visto a equipos jugando de local ante la U en el Estadio Nacional”.

También, el adiestrador respondió sobre si considerará a Esteban Paredes si es que el artillero decide extender un año más su carrera: “Lo primero es la decisión de Esteban y que sea firme esa decisión. Él tiene las puertas abiertas, y si rinde, claro será considerado, y no solo por lo que significa, adentro y afuera del campo de juego”.

“Además, su récord (de superar a Francisco “Chamaco” Valdés como máximo anotador de Primera División), para nosotros es una motivación más y eso nos hace un equipo con más hambre de lograr la victoria. Para nosotros es algo muy positivo”, agregó.

Por último, Salas abrió la opción para sumar un último refuerzo antes del cierre del libro de pases este jueves: “Estoy muy conforme con el plantel que tengo, pero no nos cerramos a que venga alguien. Podría aparecer alguien, como podría no aparecer. A lo mejor se define hoy día después de diez días. Tenemos una buena calidad y cantidad de jugadores. Si llega o no llega, quedaremos en buen pie, no hay ninguna excusa”.