El recado de Leonardo Gil a Rueda: "Tengo el documento que me permite jugar por Chile"

Reinaldo Rueda adelantó el jueves, desde Temuco, que podrían haber caras nuevas en la nómina de la Roja para los amistosos de septiembre ante Argentina y Honduras. Una de las novedades podría ser el volante chileno-argentino de Rosario Central, Leonardo Gil, siempre cuando el jugador concrete los trámites de nacionalización, según propias palabras del técnico colombiano.

Pero el futbolista del cuadro “canalla” avisó al DT caleño que sus papeles ya están al día, por lo que perfectamente puede ser convocado para esos cotejos.

“Ya lo solucioné, el cónsul me entregó los papeles, está todo al día y tengo en mi poder el documento que me permite jugar por Chile. Ahora sólo toca esperar si llega una oportunidad”, reconoció el mediocampista en diálogo con AS Chile.

Además, destacó los elogios que recibió por parte del estratego: “Vi lo que dijo el entrenador y me gusta. La verdad es que esos halagos hacen que uno siga trabajando con más fuerzas para que alguna vez llegue un llamado a la Roja”.

Por último, Gil sostuvo: “Ya lo he dicho varias veces, tengo la ilusión de jugar por la Roja. Vi los partidos de la Copa América y el equipo demostró que sigue a gran nivel. Por lo mismo, lo único que me queda es seguir jugando de la misma manera acá en Rosario Central, en la Superliga, para que pueda llegar una convocatoria. Para estar en una selección así hay que estar en el más alto nivel y enfocado en eso trabajo”.