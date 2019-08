Caputto: "Da satisfacción que lleguemos al arco. Debemos trabajar en concretar"

Contento, pero insatisfecho terminó Hernán Caputto al termino del clásico universitario. El entrenador de Universidad de Chile afirmó que su equipo fue superior a Universidad Católica, pero que la falta de concreción fue fundamental para evitar la victoria azul.

El adiestrador aseguró: “Sinceramente, sin análisis, estoy feliz por lo que hizo el equipo. Seria total con los tres puntos, pero los jugadores se manifestaron por entero, hicieron un juego correcto y merecimos más”.

“Propusimos desde un inicio. Variamos cosas en el juego, más directo en el primero y construimos en el segundo. Faltó concretar ocasiones, donde Dituro, de buena manera, detuvo”, comentó.

En la misma línea, destacó el poderío ofensivo de sus dirigidos: “Analizo todo lo ofensivo en cómo nos creamos la ocasión. Creamos 25, donde diez fueron al arco y ocho los tapó Dituro. Eso es importante. Si entró o no, también está el portero y los palos. Me da satisfacción que lleguemos al arco. Debemos trabajar en concretar”.

“El público se fue contento por lo que se propuso. Me saco el sombrero por los jugadores. Me ha gustado lo que ha hecho el equipo. Independiente del resultado, por la diferencia de puntos, que muchas veces no se ven, veremos si es importante o no cuando termine la fecha. Merecimos ganar”, profundizó.

Sobre sus delanteros, el estratego expresó que todos tienen opción de sumar minutos: “Todos tienen posibilidad de tener minutos para lograr una posibilidad. Ángelo (Henríquez) y Leandro (Benegas) tuvieron un partido acertado. Me alegro por ellos”.

Respecto al trámite del cotejo, Caputto sostuvo: “Estudiamos al rival y sabíamos por dónde podíamos ganar. Se dieron cosas, otras no. Pero la actitud fue de noventa minutos, de perseverar en llegar al arco y eso da satisfacción. De alguna manera, queríamos los tres puntos. Seguiremos trabajando”.

“Propusimos e intentamos buscar el resultado. Veo mejorías en el equipo desde que asumimos. Crece las individualidades y eso crece al equipo, pero debemos mejorar. Así llegarán los resultados”, concluyó.

