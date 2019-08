Ex 3 del mundo se baja del US Open y Jarry tendrá nuevo rival en 1ra ronda

Finalmente, Milos Raonic (22° del ATP) no será el rival de Nicolás Jarry (73°) en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, luego de que no lograra recuperarse de sus dolencias físicas.

El ex tres del mundo confirmó su ausencia del torneo estadounidense por una lesión de espalda que también lo hizo abandonar la segunda ronda del Master 1000 de Cincinatti. A pesar de tomarse una semana de descanso, los dolores reaparecieron y anunció su retiro de la competición.

Por este motivo, la segunda raqueta nacional tendrá un nuevo contrincante para la primera ronda: el polaco Kamil Majchrzak (94°), quien accedió al cuadro principal como “Lucky Loser” tras caer en la tercera fase de la zona de clasificación.

Contra el europeo, que posee su mejor ranking histórico desde que es profesional, el “Príncipe” no posee encuentros anteriores.

El ganador de este cotejo enfrentará al triunfador de la llave entre el norteamericano Jack Sock (178°) y el uruguayo Pablo Cuevas (53°)

El choque entre Jarry y Majchrzak está programado para este lunes en el último turno de la cancha 5, por lo que entraría a la pista a eso de las 18:00 horas.