Mauricio Isla: "Quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme"

Si bien Mauricio Isla ya había confesado su simpatía por Universidad de Chile, hoy el lateral del Fenerbahçe confirmó su fanatismo por el cuadro azul. En entrevista con La Tercera, el seleccionado chileno se refirió a su anhelo de algún día vestir los colores del “Romántico Viajero”.

“Jugar en la U es uno de mis sueños. Le doy las gracias a la Católica, porque me hizo crecer, pero si no hubiese tenido problemas ahí, hubiese jugado en Chile y no me hubiese venido a Europa. Capaz que hubiese debutado en la Católica y jugado solamente en Chile. Tomé una decisión y fue la correcta”, indicó el “Huaso” al matutino.

Isla agregó: “Siempre he sido hincha de la U y de Marcelo Salas. Me gusta la U, porque la hinchada es fiel, la U ha pasado momentos muy difíciles, como ahora, y siempre están ahí. Es un sueño volver, pero quiero volver bien. Puede ser que, terminando el contrato, me quede un año más y luego vuelva”.

Sin embargo, el zaguero aseguró que desea volver en buenos términos: “Quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme. Quiero estar contento conmigo mismo y que la gente esté contenta conmigo. Quiero cumplir este sueño, porque no he jugado nunca en Chile. Quiero estar en el equipo que me gusta; que mis amigos y mi familia me vean ahí”.

Además, el deportista habló sobre el conflicto de Bravo y Vidal y señaló: ” Este conflicto fue grave, más después de una eliminación tremenda para el equipo, para el país y tras haber hecho las cosas tan bien. Después salen otras cosas que ensuciaron un poco al equipo y a los jugadores. Que hay jugadores que impiden que vuelvan otros, que hacen la nómina, que este no quiere a este. Esas cosas duelen y mucho, porque es un conflicto que, cuando Claudio vuelva, tendrá que arreglarlo con Arturo”.

“Claudio ha sido muchos años capitán de la Selección, ha sido uno de los jugadores clave que ha salvado partidos. Es como ese dicho que hay en Chile de que se olvidan muy fácil de las cosas buenas. Nos duele mucho más a los de adentro, porque son jugadores importantes y, hablando yo como Mauricio Isla, lo único que quiero es que se arregle”, complementó el jugador que milita en Turquía.

