Nicolás Jarry quedó eliminado en maratónico duelo en su debut en el US Open

No pudo ser una jornada redonda para el tenis chileno en el US Open. Es que Nicolás Jarry (73° del ranking ATP) no se pudo sumar a su compatriota Cristian Garin (32°) en la segunda ronda del cuarto y último Grand Slam de la temporada y quedó eliminado en su debut tras caer en un maratónico partido a cinco sets.

El “Príncipe” no pudo con el polaco Kamil Majchrzak (94°), quien ingresó como lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) tras la baja del canadiense Milos Raonic (rival original del chileno) y se inclinó por parciales de 6-7 (2), 7-6 (5), 7-6 (6), 1-6 y 6-4, en un partido donde pagó caro el no aprovechar sus oportunidades y fallar demasiado.

La primera manga fue bastante pareja y todo se tuvo que definir en un tie-break, donde el criollo estuvo más efectivo para adjudicárselo por 7-2.

En el segundo episodio parecía que el nieto de Jaime Fillol comenzaba a marcar diferencias, pues en el tercer game consiguió una ruptura, pero luego, en el octavo juego, entregó por primera vez su servicio y otra vez tuvieron que resolver el set en un desempate, donde el europeo estuvo más sólido.

El tercer capítulo el pupilo de Martín Rodríguez lo dejó escapar de manera increíble. Primero tuvo tres set points en el décimo juego, con el envío de su rival, que no aprovechó. Después, en el tie-break se recuperó de un 3-0 abajo y ganó seis puntos consecutivos para quedar 6-3. Sin embargo, para no creer, el nacional perdió 5 puntos al hilo para entregar el parcial.

Pero “Nico” no sintió el golpe de regalar el set y en el cuarto aplastó al polaco por un expresivo 6-1 gracias a tres quiebres. Ya en el capítulo decisivo, Jarry falló sobre el final al entregar su saque en el noveno game para que al siguiente Majchrzak sentenciara todo con su envío en tres horas y 40 minutos.

Con esta caída, el chileno seguirá perdiendo terreno en el ranking, debido a que defendía 45 puntos por la segunda ronda que alcanzó en 2018 y confirma su mal momento después de conquistar su primer título ATP en Bastad, donde cayó en Hamburgo, en los Juegos Panamericanos de Lima y debut y despedida en Winston-Salem.

