Alfonso Parot se ilusiona con la Roja: “Espero poder estar a la altura y demostrar por qué me eligieron”

Información de Nicolás Muñoz

El zaguero de Universidad Católica, Alfonso Parot, fue una de las grandes sorpresas de la nómina que entregó el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, de cara a los amistosos que se disputarán con Argentina y Honduras en septiembre.

En ese sentido, el “Poncho” conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y se mostró contento con la citación a la Roja, y analizó el presente de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2019.

“Me sorprendió, no me lo esperaba. Me mandaron un mensaje y recién supe que me habían llamado, no había tenido ningún tipo de contacto, me agarró por sorpresa”, comenzó diciendo.

“Estoy muy feliz, con muchas ganas de estar a la altura de demostrar por qué me eligieron”, agregó.

Otro de los temas que conversó Alfonso Parot con Deportes en Agricultura, fue sobre el recambio que habrá en la zona izquierda del “Equipo de Todos, tomando en cuenta que Jean Beausejour anunció su retiro.

“Es una responsabilidad grande. Jean dejó la vara muy alta, fue campeón de américa y demostró siempre estar comprometido al topo”, agregando que “en esta oportunidad me llamaron a mí y a varios compañeros, ojalá que alguno se pueda quedar con el puesto definitivo”.

Respecto al presente de la UC, que está a 10 puntos de su máximo perseguidor, el “Poncho” expresó que “cuando llegué el equipo estaba arriba, no es normal que un cuadro esté con esa diferencia, pero obviamente nos deja contentos. Es un momento espectacular el que vive Católica”.

Sobre la vuelta a Universidad Católica, Alfonso Parot cerró diciendo que “venía de un equipo y una liga que jugaba distinto. Te toma tiempo adaptarse, si bien conocía a la gran mayoría, todos los jugadores van mutando en su nivel. Me ha costado el tema de los movimientos”.