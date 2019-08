Iván Zamorano y arribo de Alexis al Inter: "Es el lugar ideal para que pueda renacer"

Después de que Alexis Sánchez arribara el miércoles a Italia, se sometiera a los exámenes médicos de rigor y firmara su contrato por 10 meses con el Inter de Milán, el delantero chileno debería ser oficializado este jueves como flamante fichaje del cuadro lombardo.

El ahora ex Manchester United será el quinto futbolista nacional en vestir la camiseta del elenco neroazzurri. Uno que ya lo hizo, como el histórico Iván Zamorano, se refirió a la llegada del tocopillano.

“Hace más o menos tres meses, personas cercanas a Alexis me dijeron que el Inter estaba pensando en él. Pero cuando ficharon a Lukaku pensé que no harían nada más“, reconoció el ex capitán de la Roja en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

“Sánchez al Inter es el trato perfecto. Estoy contento de que el Inter haya elegido nuevamente a un chileno para su ataque. Estoy feliz y él está feliz: hablo con quienes trabajan con Alexis, él está muy emocionado”, añadió.

Además, agregó: “En primer lugar regresa a Italia, y esto será un plus para él. La Serie A es difícil, lo sé bien: tan pronto como llegas tienes que adaptarte“.

También, “Bam Bam” sostuvo: “Conozco al club y lo conozco a Alexis: pueden ser un gran complemento el uno para el otro. Y en Milán le irá muy bien: es el lugar ideal para renacer”.

Por último, Zamorano expresó que los hinchas de Inter “se enamoren de él: porque aman el buen fútbol y a los que dan todo en el campo. Y Alexis, más allá de su fútbol, su forma de jugar, es un hombre generoso. Muy generoso”.

