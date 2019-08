Hernán Caputto: "Sé que Pinilla ama a la U, pero trataré que tengamos una gran tarde y él no"

En el duelo de este sábado ante Coquimbo Unido (15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso), Hernán Caputto vivirá su cuarto partido como entrenador de Universidad de Chile. Pero no será un duelo cualquiera, pues al frente estará Mauricio Pinilla, con quien fue compañero en los azules el 2007.

En ese sentido, el ex DT de la Roja Sub 17 resaltó la importancia del atacante para el cuadro “pirata”, de gran campaña y que marcha en el quinto lugar de la tabla, peleando por clasificar a Copa Libertadores.

“No puedo desconocer el grado de capacidad futbolística de Mauro. Justo ayer escuché que está en plenitud, y sé que quiere mucho al club, se formó aquí, pero yo siempre pienso en el equipo. Para él será un partido diferente porque enfrentar a la U para él no es habitual, pero será grato verlo en su estado actual y trataremos de que él no tenga una gran tarde, sino que la tengamos nosotros”, reconoció en conferencia de prensa.

Sobre la falta de gol de su escuadra, el adiestrador sostuvo: “Creo que siempre hay que generar un grado de seguridad en el equipo por todo lo que construye para llegar de cara al gol y luego cuando vienen los goles se agradecen, pero el problema se dará si no construimos la jugada para el gol. Numéricamente hay un aproximado de casi 9 a 10 posibilidades de gol que tenemos y que son importantes. Cuando las opciones se concreten será mejor, pero le pasa a todos los equipos”.

“Tener la realidad de nuestra situación es súper importante pero no hay que sobrecargarla, ni tenerla por encima nuestro. Hay que tener seguridad de lo que pasa, porque la realidad del campeonato, cuando uno entra al campo de juego se olvida un poco, principalmente en los últimos partidos. Hay que saber cómo manejar resultados y no ver el resultado de la tabla”, añadió.

Aton Chile