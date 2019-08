Solskjaer lapidario: "Alexis necesitaba irse, el United realmente no funcionó para él"

Aunque el Manchester United ya es pasado para Alexis Sánchez y su presente es el Inter de Milán al ser oficializado el jueves como nuevo fichaje del cuadro lombardo, el delantero chileno sigue siendo tema en Inglaterra y en los Diablos Rojos.

Es que el técnico del conjunto de Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer habló sobre la partida del seleccionado criollo y no tuvo problemas en admitir que el tocopillano no estuvo a la altura en el elenco británico.

“Alexis necesitaba irse; en este momento sabemos que ha estado aquí durante 18 meses y realmente no funcionó para él“, expresó el DT noruego en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Southampton por la Premier League.

“Para él reiniciar y volver a jugar regularmente y marcar goles, beneficiará a todos finalmente. Vamos a ver cada fin de semana a Romelu y Alexis jugando juntos“, añadió.

Además, Solskjaer adelantó que otros dos jugadores podrían dejar el elenco mancuniano, como Matteo Darmian y Chris Smalling, mientras que Marcos Rojo permanecerá en el plantel.

Aton Chile