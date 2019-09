El camino se allana para que Puch siga en la UC

Uno de los objetivos de la directiva de Universidad Católica es lograr la continuidad de Edson Puch para el próximo año. El delantero iquiqueño finaliza su préstamo en diciembre próximo, y en San Carlos lo quieren retener para afrontar los desafíos internacionales.

Según pudo averiguar Deportes en Agricultura, el Grupo Pachuca, dueño del pase del nortino, no quiere de regreso a Comando. ” No nos interesa que siga con nosotros. Hay que conversar, pero con nosotros no volverá”, afirmó un directivo del conglomerado mexicano.

Puch tiene contrato hasta diciembre de 2020 con Pachuca y la cláusula de compra está fijada en 1,5 millones de dólares. En Pachuca son enfáticos en señalar que no hay opción de extender el préstamo por los servicios del nortino. “Tienen que pagar si quieren que siga allá”, afirman cercanos a las negociaciones. De todas formas, los mexicanos están dispuestos a conversar respecto de los montos para quedarse con los servicios del iquiqueño.