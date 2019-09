Matías Fernández sale a aclarar el porqué no ha jugado en Junior: “Es culpa mía”

El presente del volante chileno Matías Fernández en el Junior de Barranquilla no es de los mejores. El mediocampista no juega hace casi dos meses en el “Tiburón”, equipo que es el actual campeón del fútbol colombiano, y las críticas de los hinchas hacia el criollo han aumentado.

De hecho, fue tanta la presión de los fanáticos, que el entrendor Julio Comesaña, tuvo que salir a responder sobre la ausencia del formado en Colo Colo.

Con ese panorama, “MatiGol” dio las explicaciones correspondientes a través de un comunicado de prensa. “Ante Tolima jugué unos minutos, me sentí muy bien. Aprovecho para agradecerle a los hinchas por el recibimiento. Después de ese partido empezamos la semana de entrenamiento de forma normal y llegamos al jueves, el día de la práctica de fútbol. Ese día tenía una molestia en el aductor”, comenzó diciendo.

“El profesor Julio (Comesaña) me recomendó no entrenar, pero yo por las ganas de querer estar y participar no tomé el consejo y me lesioné”, agregó.

🗣| Compacto de las palabras de Matías Fernández sobre su situación médica. pic.twitter.com/7qaPCU4gZW — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 3, 2019



“Quiero dejar en claro que no es culpa del entrenador, no he estado disponible para jugar y es culpa mía”, complementó Matías Fernández ante los medios cafetaleros.

Pero eso no fue todo, ya que el volante comentó lo difícil que fue estar lejos de las canchas, pero que ahora está totalmente operativo.” Fue un tiempo bastante complejo. La buena noticia es que desde hoy estoy disponible, así que puedo empezar a entrenar de forma normal y estoy a disposición del cuerpo técnico”, finalizó.