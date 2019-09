Christiane Endler y Camila Sáez fueron nominadas por la FIFA al once ideal del 2019

Los últimos días han sido de ensueño para la selección chilena femenina. Primero, la Roja se consagró campeona del cuadrangular amistoso disputado en Brasil con una histórica victoria por penales ante la escuadra local y luego la arquera y capitana del combinado criollo, Christiane Endler, fue nominada a los premios The Best de la FIFA.

Y ahora, la propia golera del Paris Saint-Germain sumó su precandidatura, junto a la defensa criolla Camila Sáez, al once ideal del ente rector del fútbol mundial. Fueron ubicadas en el listado de 55 futbolistas.

Endler competirá en la categoría de mejor arquera junto a la francesa Sarah Bouhaddi, la sueca Hedvig Lindahl, la estadounidense Alyssa Naeher y la holandesa Sari van Veenendaal.

En tanto, Sáez, zaguera del Rayo Callecano de España, luchará junto a otras 20 defensas, en una lista donde destacan las inglesas Millie Bright y Lucy Bronze, la estadounidense Abby Dahlkemper y la sueca Nilla Fischer, entre otras.

La FIFA y FifPro darán a conocer el once ideal del 2019 el próximo lunes 23 de septiembre durante la ceremonia de los premios The Best, en el teatro Scala de Milán, donde por primera vez se presentarán el mejor equipo masculino y femenino en una misma premiación.