Los 14 futbolistas ‘perdidos’ en la era de Reinaldo Rueda en la Roja

Este miércoles, el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó con los medios de comunicación en los Ángeles, en la previa de lo que será el duelo entre la Roja y Argentina que se disputará en Estados Unidos.

Bajo ese panorama, el caleño reconoció su decepción ante el bajo nivel de algunos jugadores que han participado en su proceso e incluso, enumeró a 14 futbolistas que desaparecieron de su radar.

“Hoy estaba haciendo un ejercicio en la mañana… De los que fuimos a Austria, se me han perdido varios. Cristian Cuevas se me perdió, Jimmy Martínez también, Nicolás Castillo está fracturado, Ángelo Henríquez está volviendo, Martín Rodríguez que sí que no, Felipe Mora lo mismo, Benjamín Kuscevic está lesionado”, dijo.

“Gonzalo Collao que no juega, que no tiene club, Toselli que no juega… Pablito Aránguiz lo devolvieron del Dallas, Pablo Galdames que no juega, Ángelo Araos no juega ni un minuto en Corinthians, Francisco Sierralta lleva un año sin jugar, Enzo Roco lo mismo. Solo tengo ocho de los que fueron a esa gira. Seguiré buscando”, complementó.