Fundación chilena es nominada a importantes premios que entrega la FIFA

A las nominaciones de Christiane Endler al The Best y Arturo Vidal al once ideal de Europa, se sumó un nuevo candidato chileno para ganarse un galardón otorgado por la FIFA, esto porque la Fundación Fútbol Más está dentro de las finalistas de los Premios FIFA Diversity 2019.

Este reconocimiento premia la labor de aquellas organizaciones que usan el fútbol para luchar por la diversidad y contra la discriminación a nivel global, trabajo que Fútbol Más lleva a cabo con más de 20.000 niños, niñas y jóvenes, poniendo foco en el desarrollo de una cultura de respeto, igualdad de género e integración de la diversidad a través del deporte.

La FIFA, cada año, destaca la importancia de la lucha contra la exclusión y la discriminación, donde a través de iniciativas con impacto global se escoge una organización que representa esta lucha, destacando su trabajo mediante un reconocimiento simbólico con el objetivo de inspirar a otras asociaciones para asumir esta causa.

“Para nosotros es un orgullo que luego de doce años de trabajo, donde hemos logrado adaptarnos a los diferentes contextos, a nivel global, se reconozca la labor en torno a la infancia y el deporte para el desarrollo. Hoy nuestra diversidad incluye el trabajo desde comunidades barriales, escuelas, centros de protección de infancia, emergencias naturales y humanitarias”, dice Víctor Gutiérrez, director ejecutivo y cofundador de Fundación Fútbol Más.

De esta manera, esta fundación será parte de la gala The Best que se realizará en la ciudad de Milán, Italia.