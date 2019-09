Hernán Caputto: "Johnny Herrera va a jugar mañana y nos pone muy contentos"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, ratificó en la presente jornada al arquero Johnny Herrera como titular para el cruce de este sábado ante Cobresal, a disputarse en el Estadio El Cobre de El Salvador y válido por los cuartos de final de la Copa Chile 2019.

Tras cuatro meses ausente bajo los tres palos del elenco colegial, específicamente desde el 5 de mayo, el nacido en Angol y un hombre muy querido por la hinchada de la ‘U’ aprovechará la disputa del segundo certamen de importancia en el país para volver a ver acción.

“Johnny va a jugar mañana y nos pone muy contentos. Estamos en dos torneos diferentes, es una buena posibilidad debido a todo lo que ha entrenado. Es bueno que todos sumen minutos”, expresó en rueda de prensa el estratega del cuadro azul.

“Desde el inicio noté que quería jugar, lo cual es bueno y competitivo. Eso es porque todos quieren estar en el once inicial“, agregó en el CDA.

Además, el ex seleccionador nacional Sub 17 confirmó la baja del volante Rafael Caroca, quien presentó una molestia en su tobillo derecho. “No es bueno que no estén en el equipo, pero tuvieron un golpe o lesión muscular. Siempre buscamos que estén al 100%, y tenemos un plantel para ocuparlos”, dijo.

En tanto, Hernán Caputto le dio el máximo valor a la disputa de la Copa Chile, ya que “puede ser la única opción de un torneo internacional. Tiene mucha importancia, al igual que todos los que afronte Universidad de Chile”.

Por su parte, el otrora golero adelantó la opción que el mediocampista uruguayo Leonardo Fernández sea de la partida ante los pupilos de Gustavo Huerta. “Es probable que mañana este desde el inicio. Ha sido bueno, ha crecido, y esperemos que siga así”, sentenció.

Por último, respecto a la forma de jugar del equipo ante algunas importantes ausencias, Caputto fue claro en señalar que “no vamos a cambiar la forma en que jugamos. Vamos a intentar buscar el partido desde el inicio. No vamos a modificar lo que pretendemos del equipo”.