Marcelo Díaz se sincera: “Yo creo que mi ciclo en la Roja terminó”

Uno de los grandes ausentes en las nóminas de la selección chilena, es el volante de Racing de Argentina, Marcelo Díaz, quien desde hace dos años que no participa ningún partido de la Roja.

“CarePato”, en conversación con Radio de Fox Sports aseguró que para él, su romance con el “Equipo de Todos”, no porque él quiera, sino por la decisión del entrenador Reinaldo Rueda,

“A mí me gustaría estar en Chile, pero… no decido yo. Es una cuestión técnica por lo que dice el entrenador. A Rueda nunca le voy a preguntar porque no me cita, nunca tuve un problema con él o ningún jugador”, comenzó diciendo.

Respecto a la expectación que se generó sobre una posible vuelta de él en Copa América, el ex Universidad de Chile expresó que “estoy tan sorprendido como ustedes, pero desde que llegó el entrenador no he sido nominado y para mí no es tanta la sorpresa, para mí ya no lo es”.

En esa línea, el panel le consultó y esto era algo pasajero o si su paso en la Roja terminó, a lo que Marcelo Díaz fue enfático en señalar que “yo creo que sinceramente mi ciclo terminó, soy de la idea de que hay etapas que llegan a su término y hay que aceptarlo”.

“Es la realidad, ojalá no fuese así para no estar haciéndome la cabeza si es que voy a ir a jugar por Chile. Prefiero pensar que ya se acabó, pero no es una cuestión de rendimiento sino de una decisión técnica”, sentenció.

Revisa sus declaraciones: