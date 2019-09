Marcelo Díaz se resigna: "Creo que mi ciclo con la selección terminó. Duele aceptarlo"

Marcelo Díaz estuvo atento a la pantalla para ver el duelo de la selección chilena frente a Argentina en Estados Unidos. A pesar de mencionar que solo miraría el primer tiempo, aseguró que no pudo evitar ver el partido completo, en el que los países sudamericanas igualaron sin goles.

Su ausencia de la Roja es un tema que comúnmente es consultado al entrenador Reinaldo Rueda, quien no lo ha llamado, pese a su buen rendimiento con Racing Club en tierra trasandina.

En conversación con Fox Sports, “Care’ Pato” habló sobre su situación con el combinado nacional y no se cierra a una posible convocatoria, aunque confesó que cree que su ciclo finalizó: “Me gustaría jugar más en la selección. No decido yo. Lo que puedo decir es que es decisión técnica y eso lo dice el entrenador. No le preguntaré nunca porque no me nómina”.

“Nunca tuve problema con el técnico y ningún jugador. Yo lo tengo asumido, lo acepto y estoy resignadísimo (…) Creo que terminó mi ciclo con la selección. Hay etapas que terminan, duele aceptarlo, pero es la realidad y llegó a su término”, afirmó.

Además, añadió: “Ojalá no fuese así, pero lo pienso para no cabecearme en ir con la selección. No terminó por rendimiento, sino por decisión técnica”.

Otro tema que trató el mediocentro de la Academia fue lo sucedido en el choque que tuvo Arturo Vidal en la Copa América 2015: “Ahí cerramos filas, pasó lo que pasó y más no nos involucramos. Tuvimos más de alguna reunión, pero no correspondía a nosotros, porque era un tema país. Teníamos que ir adelante como caballo y pensar en la copa o se nos iba a ir”.

Junto con esto, el formado en Universidad de Chile aprovechó de hacer un mea culpa por no ir a Rusia 2018: “Regalamos muchos puntos en la clasificación. Contra Paraguay y Bolivia no jugamos bien. Habíamos ido a la Copa Confederaciones, fuimos de vacaciones, tuvimos dos semanas de pretemporada y llegamos con un partido a la fecha. No esperábamos esos resultados”.

Sobre la influencia de Marcelo Bielsa en el balompié nacional, Díaz comentó: “Tuvimos buenos jugadores, pero el que cambió toda la cabeza del jugador fue Bielsa. Fue el fundador de todo lo bueno que le pasó a Chile”.

También se dio el tiempo de comentar el rendimiento de Jorge Sampaoli con la Albiceleste y lo fundamental que fue en su carrera: “Siempre lo destaco. Es muy bueno. Tuvo mucha influencia en mi persona. No sé que le pasó con Argentina. Habían hecho las cosas bien y terminó de mala forma.

