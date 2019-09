DT de Argentina se molestó tras preguntas sobre las finales perdidas con la Roja y Alemania

La selección argentina jugará este martes su segundo amistoso internacional con México en San Antonio, Estados Unidos. En la antesala de dicho cotejo, el entrenador de la “albiceleste”, Lionel Scaloni, se molestó tras la pregunta de un periodista sobre las finales perdidas.

“No quiero faltarle el respeto a la selección argentina, pero en este último tiempo el que tiene muchas individualidades, pero colectivamente deja mucho que desea. ¿Hasta cuándo veremos esta Argentina que solamente llega a las finales?”, fue lo que le consultó el comunicador”

De inmediato, el DT no ocultó su enojo y le respondió: “No estoy de acuerdo en que Argentina no es un equipo competitivo. Respeto tu opinión, pero llegó a tres finales y perdió dos por penales y otra en el minuto 118. Si eso no es competir, a dónde vamos… En esas finales Argentina mostró ser un equipo”.

“A lo mejor en el último año y medio hubo cierta incertidumbre, pero antes de eso, desde el 2013 al 2017, Argentina jugó tres finales. Y estuvo a nada de salir campeón de dos Copas América y un mundial. Es una línea muy fina; si se hubiese ganado alguna final, no diría eso”, sentenció.