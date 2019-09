Jugador que fracturó al "Gato" Silva: "Tengo amargura, no tuve intención de lastimarlo"

La derrota de Universidad Católica frente a Unión La Calera por Copa Chile estuvo marcada por la grave lesión de Francisco Silva, quien sufrió una fractura de tibia y peroné, la cual dejará al jugador de los cruzados por unos seis meses alejado de las canchas.

Y el infractor del “Gato”, el argentino Matías Laba, lamentó la falta contra el ex seleccionado criollo. “Tengo una amargura enorme. Una jugada del partido, tan común en cada juego, terminó con la lesión de un colega. La verdad es que tengo una sensación muy mala por la gravedad de todo lo que pasó”, reconoció el trasandino a La Tercera.

“No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente, él sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me dí cuenta de nada. Después, en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple”, añadió.

Además, aseguró que aún no logra comunicarse con Silva: “Lo llamé, pero no me pude comunicar. Le dejé un mensaje, pero imagino que es uno más de muchos que tiene. Espero que pronto, más tranquilos, podamos comunicarnos”.

Por último, expresó: “Dan lo mismo las sanciones que me lleguen y lo que diga la gente de mí. Solamente espero que Francisco se recupere lo más pronto posible y que vuelva más fuerte que antes”.

Aton Chile