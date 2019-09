Leyenda del fútbol femenino se rinde ante Endler: “Nominarla a ella es necesario y merecido”

La nominación de Christiane Endler al premio The Best como la mejor arquera de la temporada no hizo más que conformar el gran 2019 de la capitana de la Selección chilena femenina y el brillante nivel que mostró en el Mundial de Francia.

Una de las que se refirió a la postulación de la criolla fue la ex portera campeona del mundo y olímpica con la selección de Estados Unidos, Hope Solo, quien aseguró que la nacional se lo merece.

“Ella debería haber recibido el premio a la mejor arquera del Mundial, pero entiendo que no pudo serlo porque Chile no pasó de fase. En mi opinión fue la mejor de la Copa. Creo que nominarla a ella (al The Best) a la mejor del año es necesario y merecido”, reconoció la norteamericana a El Mercurio.

“(Endler) tiene una buena oportunidad, tiene carisma, confianza, estilo e hizo noticia por todo el mundo. Es muy lindo ver a una arquera destacar, porque es difícil para nosotras ganar atención y premios. Lo tiene muy merecido y por la forma en que juega y la confianza que transmite”, añadió.

Además, agregó: “Es una arquera muy completa. Antes en el fútbol de mujeres ser portera no era cool, y de alguna forma yo logré cambiar esa percepción. Endler tiene seguridad, personalidad, es rápida, se cuida, es talentosa y tiene estatura. Es buena por arriba y por abajo tiene buena distribución de juego”.

Por último, dijo que “tiene talento para salvar o ganar un partido y no hay muchas arqueras con esa capacidad. Para mí, no tiene debilidades.Por eso pienso que en este momento es la mejor arquera del mundo“.