“Con papá no”: El divertido cruce que tuvo Arturo Vidal con Gerard Piqué en el FC Barcelona

El volante chileno Arturo Vidal, sigue intentando de convencer al entrenador Ernesto Valverde, para ser uno de los titulares fijos en el FC Barcelona. El “King” no viajó a los partidos amistosos con la Roja para así, fortalecer su estatus en el cuadro “blaugrana”.

En ese sentido, en la práctica del pasado lunes, el formado en Colo Colo protagonizó un divertido cruce con su compañero y amigo, Gerard Piqué.

The only #MondayBlues we had today were the shirts. pic.twitter.com/DzVTJY9GUG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2019