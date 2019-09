DT de San Luis: "Maradona me invitó a participar con él en Gimnasia y le dije que no"

Diego Armando Maradona volverá a dirigir a un club, al ser oficializado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de su paso por los Dorados de Sinaloa de México.

Y en su nuevo desafío en el fútbol argentino, el ex campeón del mundo con la Albiceleste quiso llevarse a un DT del balompié criollo: José María Martínez, entrenador de San Luis de Quillota de la Primera B.

Es que el estratego de los “canarios” fue ayudante del “Pelusa” en el conjunto azteca, pero admitió que rechazó la propuesta.

“No hice absolutamente nada porque hay un compromiso con los dirigentes de San Luis. Diego me invitó a participar con él y le dije que no“, reconoció el adiestrador a La Tercera.

Sobre la forma de trabajar de Maradona, Martínez sostuvo: “Genera tanta devoción e idolatría que su aporte es notable. Si él habla, todos callan. Y no lo exige, es natural. Logra una atracción total y es difícil hacer eso siendo entrenador. Yo nunca le voy a llegar al jugador como Diego y no tengo duda de que va a mejorar a Gimnasia”.

Consignar que tras la negativa del DT de San Luis, el “Pelusa” optó por Sebastián Méndez, quien tuvo un paso como entrenador de Palestino el año pasado.